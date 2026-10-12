أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالقطاع الغذائي لارتباطه بالأمن القومي، قائلًا إن «الأمن القومي الغذائي خط أحمر».

قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، إن أسعار الدواجن تشهد عملية تصحيح مسار وليس ارتفاع أسعار، في ظل مدخلات الإنتاج وسعر الصرف.

وتابع: «أنا مش شايف أي زيادة في الأسعار بل بالعكس ده تصحيح مسار صحيح لأسعار الدواجن في ظل مدخلات الإنتاج الحالية وسعر الصرف».

وأشار إلى الخسائر التي تعرض لها المنتجون على مدار ثمانية أشهر، والتي تراوحت في الكيلوجرام الواحد بين 40 و50 جنيهًا، ما أدى لعزوف بعضهم عن تربية الدواجن.

ونفى وجود أي مبالغة في أسعار الدواجن حاليًا، موضحًا أن تكلفة الإنتاج تتراوح بين 70 و72 جنيهًا للكيلو حاليًا، وتصل في المزرعة إلى 80 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك النهائي بـ90 جنيهًا.

وأضاف: «90 جنيه سعر عادل للمستهلك المصري، و80 جنيه سعر عادل للمنتج علشان يحس إن هو بيحق أرباح معقولة».

وأرجع شعور المواطنين بوجود زيادة مبالغ بها في أسعار الدواجن إلى سعر الكيلو في محال بيع الطيور الحية والذي يتراوح بين 110 و115 جنيهًا.