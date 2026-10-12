وفاة مصاب هندي ترفع حصيلة ضحايا هجوم مطار الرياض إلى 13 شخصًا

أعلنت السفارة الهندية لدى المملكة العربية السعودية، مساء الأحد، وفاة مواطن هندي متأثرًا بإصابته في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، السبت، لترتفع حصيلة ضحايا الاعتداء إلى 13 شخصًا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن السفارة الهندية تأكيدها وفاة المواطن الذي أصيب في الهجوم، مشيرة إلى أنها تتواصل مع أسرته، وستقدم الدعم اللازم لتسهيل إجراءات نقل جثمانه إلى بلاده في أقرب وقت ممكن.

وتأتي الوفاة الجديدة بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، فجر الأحد، تسجيل 12 حالة وفاة و309 إصابات جراء الاعتداء، بينهم مصابون في حالات حرجة يتلقون الرعاية الطبية في عدد من المستشفيات.

وشملت الحصيلة الأولية أربعة مواطنين سعوديين، واثنين من بنجلاديش، وشخصًا واحدًا من كل من مصر وفلسطين والولايات المتحدة والأردن وسوريا والسودان.

وكانت وزارة الخارجية الهندية قد أدانت، في بيان سابق، الهجمات المتكررة على مطار الملك خالد الدولي، مؤكدة تضامن نيودلهي مع المملكة العربية السعودية، وداعية إلى الوقف الفوري للاعتداءات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأكدت الخارجية الهندية دعمها لسيادة المملكة وأمنها، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وتعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداء جديد، الأحد، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين، وفق ما أعلنت السلطات السعودية، وذلك في واقعة منفصلة عن هجوم السبت الذي ارتفعت حصيلته إلى 13 وفاة.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، قد وصف استهداف المدنيين بمطار الرياض بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان، مؤكدًا أن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة للرد على الاعتداء وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.