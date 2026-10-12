قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المسئولية خلال المرحلة التالية للجولة الآسيوية تنتقل إلى الجهات المعنية داخل مصر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، في ظل إرادة قوية للتعاون لمسها خلال لقاءاته في الدول الثلاث.

وأضاف في تصريحات من المطار فور عودته إلى أرض الوطن بعد ختام الجولة، أن ما تم توقيعه أو التفاهم بشأنه يحتاج إلى تحرك سريع من المسئولين المصريين حتى تظهر نتائجه على أرض الواقع.

وأكد أن الجولة كشفت عن رغبة كبيرة من المسئولين ورجال الأعمال في الدول الثلاث في توسيع التعاون والاستثمار مع مصر، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة بعد انتهاء الزيارات الرسمية.

وأشار إلى أن الفرص تشمل صناعات البتروكيماويات والسيارات والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب الزراعة وصيد الأسماك والتعاون في مجالات أخرى.

وأوضح الرئيس أن مصر قدمت خلال لقاءات مجتمع الأعمال استعدادها لتشجيع المشروعات وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين، بما يسمح بالاستفادة من الفرص المتاحة داخل الاقتصاد المصري.

وقال إن النجاح الحقيقي للجولة يرتبط بالنتائج التي سيتم الوصول إليها بعد تنفيذ ما تم الاتفاق والتوافق بشأنه، معربًا عن أمله في التحرك فيه بصورة