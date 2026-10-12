الرئيس السيسي: الاستقبال الشعبي والرسمي في آسيا كان «مبهرًا» ويعكس مكانة مصر الدولية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاستقبال الرسمي والشعبي الذي حظي به خلال جولته في كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا كان «مبهرًا وملفتًا جدًا للنظر»، معتبرًا أنه يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر على المستوى الدولي.

وأضاف في تصريحات من المطار فور عودته إلى أرض الوطن بعد ختام الجولة، أن ما لمسه في الدول الثلاث يعكس احترامًا وتقديرًا لمصر وشعبها وسياستها الخارجية، إلى جانب اهتمام واضح بفرص الاستثمار والتعاون معها.

ووجه الرئيس الشكر والتقدير إلى الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، وملك ماليزيا السلطان إبراهيم، ورئيس الوزراء أنور إبراهيم، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأشار إلى أن الصورة الإيجابية لمصر كانت واضحة أيضًا على المستوى الشعبي، وليس في اللقاءات الرسمية فقط، مؤكدًا أن هذا الانطباع يساعد على تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والتنسيق السياسي.

وأوضح أن مصر دولة عريقة ولها مكانة كبيرة تستند إلى ميراثها الحضاري، إلى جانب السياسة الخارجية المعتدلة والمتزنة وحالة الاستقرار التي حافظ عليها المصريون.

وأكد أن الجولة أظهرت وجود إرادة سياسية واقتصادية لتوسيع التعاون مع مصر، وهو ما يتطلب البناء عليه خلال المرحلة المقبلة.