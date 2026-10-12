قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجولة الآسيوية التي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا شهدت توقيع نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، شملت مجالات متعددة للتعاون مع الدول الثلاث.

وأضاف في تصريحات من المطار فور عودته إلى أرض الوطن بعد ختام الجولة، أن أحد المحاور الرئيسية للمباحثات تمثل في زيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب العمل على «ضبط الميزان التجاري» بحيث يصبح أكثر توازنًا بين مصر وهذه الدول.

وأوضح أن التعاون لم يتوقف عند التجارة، وإنما امتد إلى فرص الاستثمار وإقامة المشروعات والشراكات، في ظل ما تمتلكه الدول الثلاث من إمكانات اقتصادية وتصنيعية كبيرة.

وأشار الرئيس إلى أن مجالات التعاون المطروحة تشمل البتروكيماويات وصناعة السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة وصيد الأسماك، إلى جانب مجالات أخرى جرى الاتفاق والتفاهم بشأنها.

وأكد أن الأولوية بعد العودة تتمثل في تنفيذ النتائج، قائلًا إن المطلوب من المسئولين في مصر تفعيل ما جرى التوصل إليه والتحرك فيه بسرعة.

واعتبر أن الجولة كانت «موفقة جدًا»، معربًا عن أمله في ترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشروعات وتعاون فعلي خلال المرحلة المقبلة.