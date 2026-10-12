مختار جمعة: بناء الضمير الحي أساس استقامة الأسرة والمعاملات

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن معالجة كثير من المشكلات المرتبطة بالزواج والمعاملات والبيع والشراء تبدأ من نشر الثقافة السليمة وتعزيز الوازع الديني الحقيقي.

وأشار خلال تصريحات عبر قناة «الشمس»، مساء السبت، إلى أهمية تربية الإنسان على الرقابة الذاتية والالتزام بالحق في مختلف تصرفاته.

واستشهد بمقولة: «من الصعب، وربما من المستبعد أو المستحيل، أن نجعل لكل إنسان شرطيًا أو حارسًا يحرسه، ولكن من السهل أن نربي في كل إنسان ضميرًا حيًا ينبض بالحق ويدفع إليه، راقبناه أو لم نراقبه؛ لأنه يراقب من لا تأخذه سِنة ولا نوم».

وأكد أن بناء العلاقات الأسرية السليمة مسئولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، إلى جانب الأعمال الدرامية التي تراعي القيم المجتمعية وتسهم في الحفاظ على تماسك المجتمع وأمنه.

واستشهد بقول الله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»، موضحًا أن الحياة الأسرية تقوم على المشاركة وتحمل المسئولية.

ودعا إلى توظيف المحتوى المكتوب والمرئي والمسموع في معالجة القضايا التي تؤثر سلبًا في المجتمع، قائلًا: «لماذا لا أسهم في معالجة خلل يعاني منه المجتمع ويلقي بآثاره السلبية علينا جميعًا؟».