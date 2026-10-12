قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن السوق العقارية في مصر تمر بمرحلة تصحيح للأسعار، مستبعدًا تحولها إلى فقاعة أو انهيار على غرار الأزمة العقارية العالمية عام 2008.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الوضع الحالي يندرج ضمن صور التصحيح الضروري والصحي للسوق، قائلًا: «مظنش إن إحنا في مصر في الحالة دي على الإطلاق».

وربط استمرار التصحيح في إطاره الصحي بسرعة الانتهاء من قانون تنظيم السوق العقارية، الذي يجري العمل عليه حاليًا، بما يوفر قواعد واضحة تضبط التعاملات وتحافظ على استقرار القطاع.

وشدد على أهمية تحقيق القانون التوازن المطلوب، وتوفير الانضباط للسوق بعيدًا عن التدخل المبالغ فيه من جانب الدولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد تصحيحًا مطلوبًا.

ولفت إلى جدية غالبية المتعاملين في السوق، سواء من الأفراد أو الشركات، موضحًا أن الجزء الأكبر من المشترين يستهدف امتلاك وحدات لاستخدامها مستقبلًا، فيما تعمل معظم الشركات وفق نظم واضحة.

وأكد حاجة السوق إلى قدر من الضبط، متوقعًا استمرار تصحيح الأسعار بالفعل، مع استبعاد وصوله إلى مرحلة الفقاعة العقارية.