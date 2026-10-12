وزير الكهرباء يوضح آلية الانتقال بين شرائح الاستهلاك وحساب الفاتورة

رد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على شكاوى المواطنين بشأن سرعة انتقالهم بين شرائح الاستهلاك المنزلي وتأثير ذلك في قيمة الفاتورة.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «النهار»، مساء السبت، أن نظام الشرائح يستهدف توزيع دعم الكهرباء وفق حجم الاستهلاك ومستوى الدخل.

ويبلغ سعر الكيلووات ساعة في الشريحة الأولى، من صفر إلى 50 كيلووات، نحو 68 قرشًا، ويرتفع إلى 90 قرشًا في الشريحة الثانية، التي تبدأ من 51 وتصل إلى 100 كيلووات.

وأكد الوزير أن انتقال المستهلك إلى الشريحة الثانية لا يؤدي إلى احتساب كامل استهلاكه بسعرها؛ إذ يظل أول 50

كيلووات بسعر الشريحة الأولى، ويبدأ تطبيق السعر الأعلى من الكيلووات رقم 51.

وتتغير طريقة الحساب عند تجاوز الشريحة الخامسة، التي تشمل الاستهلاك من 351 إلى 650 كيلووات ساعة، والانتقال إلى الشريحة السادسة الممتدة من صفر إلى 1000 كيلووات ساعة.

وفي هذه الحالة، يُحتسب إجمالي الاستهلاك بسعر موحد يبلغ 235 قرشًا للكيلووات ساعة، بدلًا من توزيع الاستهلاك على أسعار الشرائح السابقة.

وأشار عصمت إلى أن عدد المشتركين في شرائح الاستهلاك المتوسطة يتجاوز 27 مليونًا، تتركز غالبيتهم في الشريحتين الرابعة والخامسة، موضحًا أنهم يسددون أقل من 50% من التكلفة الفعلية للكهرباء، فيما تتحمل الدولة الفارق.