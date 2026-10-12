السفير المصري بالسعودية: إرشادات للمواطنين بشأن الرحلات والطوارئ صباح الاثنين

قال حاتم عبد القادر، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، إن السفارة ستصدر صباح الاثنين إرشادات للمواطنين المصريين في المملكة، في ظل التطورات الراهنة، تتضمن ضرورة متابعة المواقع الرسمية للدفاع المدني السعودي، والتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات؛ للتأكد من مواعيد الرحلات وانتظامها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، المذاع عبر قناة «النهار»، مساء الأحد، أن مواقع المطارات تتيح أيضًا المعلومات والتحديثات المتعلقة بحركة الرحلات.

وأشار إلى أن القنصلية المصرية تخصص هاتفًا للطوارئ، وتتابع الاتصالات والرسائل الواردة من المواطنين، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة؛ لمواكبة المستجدات والتعامل مع أي حالات طارئة.

ودعا المواطنين إلى متابعة شركات الطيران المصرية التي تُسيّر رحلات إلى المملكة؛ للاطلاع على أي تغييرات أو تحديثات تطرأ على مواعيد السفر قبل التوجه إلى المطارات.

وعن خطط التعامل مع الطوارئ، أكد عبد القادر أن السفارات المصرية تتمتع بدرجة استعداد دائمة لمواجهة مختلف الظروف، موضحًا أن وزارة الخارجية تضع سيناريوهات للتعامل مع كل مرحلة وفق تطورات الأوضاع في مختلف الدول، وليس في السعودية فقط.

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت، في بيان أصدرته السبت، عن إدانة مصر الشديدة لاستمرار الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية ومطار الملك خالد الدولي، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي واستهتارًا بسلامة المدنيين من مختلف الجنسيات.

وشددت مصر على رفضها التام للممارسات التي من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، ووقوفها إلى جانب السعودية ودعم ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وجاء البيان عقب هجوم صاروخي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أسفر، وفق الحصيلة السعودية المعلنة، عن مقتل 12 شخصًا من جنسيات مختلفة، بينهم مصري، وإصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم حالات خطرة.