فلايت رادار 24: تمديد إغلاق مطار الرياض 24 ساعة أخرى

أعلن موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في مراقبة حركة الطيران، أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض سيبقى مغلقا لمدة 24 ساعة أخرى، وفقا للمعلومات التشغيلية الموجهة للطيارين.

ولقي 13 شخصا حتفهم وأصيب ما يزيد على 300 في هجوم على مطار الرياض الدولي يوم السبت، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على المملكة، فيما حين أعلنت مسئوليتها عن الهجوم.

وقالت هيئة ‌الطيران المدني السعودية إن من بين القتلى، في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية، أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلادش، وواحدا من كل من مصر والولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان.

ووفقا لأحدث إحصاء، قال مسئولون إن 309 أشخاص أصيبوا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين في هذا الصراع.

واكتظت المستشفيات بالجرحى الذين نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف والطائرات الهليكوبتر، وكان بعضهم في حالة حرجة.

وأسفر هجومان ​سابقان يوم الخميس على مطار الملك خالد الدولي عن مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة تجارية سعودية كانت متوقفة على مدرج ⁠المطار.

وتعرض المطار، أمس الأحد، لهجوم جديد أسفر عن مصرع شخص، ليرتفع إجمالي القتلى في الهجمات التي استهدفت المطار خلال اليومين الماضيين إلى 14.