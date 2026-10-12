شبكة أطباء السودان: ميليشيا الدعم السريع تدمر مستشفى أم درفا بولاية النيل الأزرق

أدانت شبكة أطباء السودان، بأشد العبارات، الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرات مسيرة على مستشفى أم درفا بمحافظة ود الماحي بولاية النيل الأزرق يوم أمس الأحد، ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة، وإصابة اثنين من الكوادر الطبية بجروح خطيرة أثناء تأديتهما لواجبهما الإنساني.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الهجوم تسبب في أضرار واسعة بالمستشفى، الأمر الذي يهدد بحرمان سكان المنطقة والنازحين من الخدمات الصحية الأساسية في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعاً إنسانية وصحية بالغة التعقيد.

وحمّلت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع المسئولية الكاملة عن استهداف مستشفى أم درفا وما ترتب عليه من أضرار وإصابات وسط الكوادر الطبية.

وطالبت الشبكة في بيان، اليوم الاثنين، بوقف الاعتداءات المتكررة على المرافق الصحية التي أصبحت هدفاً مباشراً للهجمات العسكرية.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الجريمة، والعمل على حماية المنشآت الصحية والعاملين فيها، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات بحق القطاع الصحي من المساءلة.

وحذرت في ختام بيانها من أن «استمرار استهداف المستشفيات والمراكز الصحية يعمق من انهيار النظام الصحي، ويعرض حياة آلاف المرضى والجرحى للخطر».

وتأتي تلك التطورات في ظل تصعيد عسكري تشهده ولاية النيل الأزرق خلال الأيام الأخيرة، على خلفية هجمات تشنها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال المتحالفة معها على مناطق عدة بالولاية.

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وتسبب الصراع في أزمة إنسانية حادة.