رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن توقيع العقود يؤكد ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري.

وأوضحت أن تلك المشروعات تستهدف خدمة المواطنين، وتنمية المناطق التي تحتاج إلى تنمية عقارية متكاملة.

وأشارت إلى توقيع عقد مع شركة «هايد بارك» لشراء أرض بمساحة 415 فدان بمنطقة التوسعات الشرقية في قلب مدينة السادس من أكتوبر.

ولفتت إلى توقيع اتفاقية تمويل بنك مصر لشركة «فاوندرز»، التابعة لشركة هايد بارك، بقيمة 10 مليارات جنيه، لشراء وتسويق بعض الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل الخاصة بهيئة المجتمعات.

وتوجهت بالتهنئة إلى البنوك بمناسبة إنهاء مشكلة قانونية كانت قائمة لعشرات السنوات في أرض دريم لاند، بعد دخول هايد بارك لإنشاء وتمويل وتسويق الوحدات.