حذّر القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني، مجيد ابن الرضا، الولايات المتحدة من التصعيد ضد بلاده، قائلًا إن القوات المسلحة الإيرانية «تملك الكثير».

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، اليوم الاثنين، اعتبر ابن الرضا، أن أي مواجهة تستهدف هوية إيران الحضارية قد تؤدي إلى تداعيات يصعب احتواؤها.

وقال خلال لقاء مع رؤساء عدد من المؤسسات الصناعية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، إن «من يتحدثون عن إيران وهويتها الحضارية بلغة حاقدة إما يجهلون تاريخها، أو يخاطرون بإشعال مواجهة نتيجة فهم خاطئ للمفاهيم الاستراتيجية».

وأضاف مخاطبًا واشنطن: «لا تلعبوا بالنار؛ قواتنا المسلحة تملك الكثير»، محذرًا من أن المواجهة الحضارية قد تفضي إلى نتائج لا يمكن لمن يشعلها تحديد نطاقها أو حصر تداعياتها في أطراف بعينها، وفق تعبيره.

وأكد المسئول الإيراني أن الاعتقاد بإمكانية إخضاع الشعب الإيراني أو دفعه إلى التراجع عبر استهداف هويته الحضارية يعكس، بحسب قوله، سوء فهم لتاريخ إيران وإرادة شعبها.