مسئول أممي: الوضع في غزة مأساوي رغم مرور عام على وقف إطلاق النار

قال بينوا فان كيرسبيلك، عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إن الوضع الإنساني للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة لا يزال مأساويًا، مؤكدًا أن مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار لم ينعكس بصورة ملموسة على أرض الواقع، في ظل استمرار العنف وسقوط الضحايا وصعوبة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وأوضح كيرسبيلك، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأطفال يعانون الحرمان من التعليم والرعاية الطبية والحماية الاجتماعية، مع تزايد أعداد الأيتام والأطفال ذوي الإعاقة، فضلًا عن تعرضهم لصدمات نفسية حادة، مشددًا على صعوبة الحديث عن إعادة الإعمار والعودة إلى الحياة الطبيعية في ظل استمرار هذه الظروف.

وأضاف أن لجنة حقوق الطفل تتابع تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل عالميًا، وترصد التطورات في المنطقة، مشيرًا إلى أن اللجنة راجعت خلال العامين الماضيين مدى تطبيق إسرائيل للاتفاقية، حتى داخل أراضيها.

وأمس، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن أرقام وإحصاءات بشأن تداعيات الحرب على الأطفال الفلسطينيين، شملت القتل والتجويع والحرمان من التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تفاقم أوضاع الأيتام والجرحى والمرضى، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية.

وأفاد المكتب في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، باستشهاد 21 ألفًا و976 طفلًا، بينهم 1125 رضيعًا لم يتجاوزوا عامهم الأول، فيما استشهد أكثر من 612 رضيعًا وُلدوا خلال الحرب.

وأشار إلى استشهاد أكثر من 22 ألف طالب من طلبة المدارس، وحرمان أكثر من 650 ألف طفل في سن الدراسة من حقهم في التعليم. ووفقًا للإحصاءات ذاتها، يشكل الأطفال والنساء والمسنون أكثر من 55% من إجمالي الشهداء.

- عشرات الآلاف من الأطفال فقدوا ذويهم

وفيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية، أفاد المكتب بأن 62 ألفًا و247 طفلًا فقدوا أحد والديهم أو كليهما، بينهم 2774 طفلًا فقدوا الوالدين معًا، و8394 فقدوا أمهاتهم، و58 ألفًا و875 فقدوا آباءهم، ما يفاقم التداعيات الاجتماعية والنفسية للحرب على الأطفال وأسرهم.

- الجوع والبرد يهددان حياة الأطفال

وعلى صعيد الأمن الغذائي، حذّر المكتب من تعرض 650 ألف طفل لخطر الموت نتيجة الجوع وسوء التغذية ونقص الغذاء، بينهم 40 ألف رضيع تقل أعمارهم عن عام واحد.

ولفت إلى وفاة 164 طفلًا جراء الجوع وسوء التغذية، إضافة إلى استشهاد 25 طفلًا بسبب البرد القارس في مخيمات النزوح، من أصل 28 شخصًا قضوا للسبب ذاته.

وحذّر المكتب من استمرار المخاطر التي تهدد الأطفال خلال الأشهر المقبلة، في ظل نقص مقومات الإيواء وتدهور الظروف المعيشية والإنسانية في القطاع.