الكرملين: بوتين مستعد لوقف الضربات على أوكرانيا أيام الانتخابات الرئاسية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الاثنين، استعداد الرئيس فلاديمير بوتين لإصدار أوامر بوقف الضربات على أوكرانيا يوم إجراء الانتخابات الرئاسية، إذا أبدت كييف رغبة فعلية في تنظيمها.

وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن بوتين مستعد للامتناع عن تنفيذ ضربات ضد أوكرانيا في يوم الانتخابات تحديدًا، مؤكدًا أن هذا الموقف يأتي استجابة لاحتمال إجراء الانتخابات.

وفي سياق متصل، اتهم بيسكوف، أوكرانيا بشن هجمات واسعة النطاق على موسكو عقب انتهاء انتخابات مجلس الدوما الروسي، معتبرًا أن هذه الهجمات استهدفت تعطيل العملية الانتخابية.

كما اتهم القوات الأوكرانية بقصف مراكز اقتراع واستهداف أعضاء في لجان انتخابية بمناطق تقول موسكو إنها «أصبحت جزءًا من الأراضي الروسية».

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن بلاده تسعى إلى التوصل إلى سلام طويل الأمد، وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار، مشيرًا إلى استعداد موسكو لاتخاذ خطوات تسهم في تسوية الصراع، ومشيدًا بالوساطة الأمريكية.

وجاءت التصريحات ردًا على سؤال بشأن استعداد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لإجراء انتخابات في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا مع روسيا.

وكان زيلينسكي قد أشار، الأحد، إلى الضربات الروسية في سياق تبرير عدم إجراء الانتخابات، بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى انتخاب رئيس جديد لأوكرانيا.