تقارير: كورتوا يوافق على تمديد عقده مع ريال مدريد حتى 2028

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لتمديد عقده، ليستمر مع الفريق الملكي خلال المواسم المقبلة، في إطار سعي الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية داخل صفوف الفريق.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الاثنين، وافق كورتوا على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، على أن يتم توقيع العقود الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويتضمن الاتفاق تمديد عقد الحارس البلجيكي لمدة موسم إضافي، ليستمر مع ريال مدريد حتى صيف عام 2028.

وانضم كورتوا إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في عام 2018، ونجح منذ ذلك الحين في لعب دور بارز في النجاحات التي حققها الفريق خلال المواسم الماضية.

وشارك الحارس البالغ من العمر 34 عامًا في 342 مباراة بمختلف المسابقات بقميص النادي الملكي.

وتواصل إدارة ريال مدريد جهودها لتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، بعدما حسمت في بداية الموسم ملف تمديد عقد فينيسيوس جونيور، عقب مفاوضات استمرت فترة طويلة.

كما أشارت تقارير سابقة إلى توصل النادي لاتفاق نهائي بشأن تجديد عقدي أوريلين تشواميني وأردا جولر، إلى جانب خوض جولة ناجحة من المفاوضات مع جود بيلينجهام.