رئيس أرامكو السعودية: الضغوط على إمدادات النفط الخام خطيرة

حذر رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر، اليوم الاثنين، من أن الضغوط على إمدادات النفط الخام خطيرة على نطاق عالمي.

وأشار الناصر، خلال أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض اليوم، إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المكرر يزيد من تفاقم تحديات أسواق الطاقة.

وقال الناصر إن المخزونات التجارية البرية انخفضت إلى ما دون ستة مليارات برميل، لتصبح خط الدفاع الأخير المتاح في مواجهة اضطرابات الإمدادات، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من هذه البراميل غير متاحة للاستخدام الفعلي.

وأضاف أن الضغوط ستزداد حدة عبر مختلف مراحل سلسلة إمدادات الطاقة إلى حين إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل واستعادة الثقة في حركة الإمدادات، مشيراً إلى أن إعادة ملء المخزونات بالتزامن مع تلبية الطلب العالمي قد تستغرق ما يصل إلى عامين.

وأوضح الناصر أن "أرامكو" تدرس مسارات إضافية لتصدير النفط الخام، وتعمل على توسيع مرافق التخزين الخارجية لتعزيز مرونة عمليات التصدير والإمداد.

وشدد على أن حماية البنية التحتية للطاقة ومسارات الإمداد التي يعتمد عليها العالم تتطلب جهوداً دولية جماعية، في ظل التحديات التي تواجه أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

وانطلقت في الرياض أعمال النسخة الخامسة والعشرين من مؤتمر البترول العالمي للمرة الأولى في تاريخ المملكة، تحت شعار "مسارات نحو مستقبل طاقة للجميع"، بمشاركة واسعة تضم وزراء الطاقة وقادة كبرى الشركات العالمية وصناع السياسات والخبراء من مختلف أنحاء العالم.