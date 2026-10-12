الضغوط البيعية تهبط بالبورصة دون مستوى 52 ألف نقطة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها العنيفة، فى نهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليهبط مؤشرها الرئيسى دون مستوى 52 ألف نقطة، نتيجة للضغوط البيعية.

هبط المؤشر الرئيسي للسوق «إيجى إكس 30» بنسبة 1.14% ليصل عند مستوى 51613.92 نقطة.

كما تراجع مؤشر «إيجى إكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 3.52% ليصل إلى مستوى 24525.91 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70» بنسبة 4.33% ليصل إلى مستوى 18421.83 نقطة.

ومن جهته، أرجع باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، انخفاض السوق للضغوط البيعية، موضحًا أن السوق تشهد عمليات تصحيحية قوية ولكنها طبيعية بعد الصعود الذي شهدته السوق خلال الفترة الأخيرة، ولكنها عمليات تصحيحية داخل الاتجاه الصاعد طويل الأجل.

وأوضح "أبو غنيمة"، أن السوق تستهدف الـ 51750 نقطة كمستوى دعم، إذا تم كسره سيواصل الانخفاض إلى 49700 ثم 48 ألف نقطة، فيما يبلغ مستوى المقاومة الحالي الـ 53 ألف نقطة و 54 ألف نقطة.



وأضاف أن اتجاه السوق في الأجل القصير هبوط في انتظار القوى الشرائية، ولكن على الأجل الطويل والمتوسط ما زال الاتجاه صاعدًا لكن إذا تم كسر مستوى الـ 49700 نقطة ستواجه السوق تحديات على الأجل المتوسط.

وأوضح أن حدة التراجع في المؤشر السبعيني كانت أكثر عنفاً؛ حيث تكبد خسائر اقتربت من 5%، ليغلق أغلق بالقرب من 18400 نقطة، متماسكاً أعلى مستوى دعمه المحوري عند 18200 نقطة، موضحا أن كسر هذا الدعم قد يقود المؤشر إلى وتيرة هبوط سريعة تستهدف مستويات 16,600 ثم 15,700 نقطة، وهي مناطق يُتوقع أن تشهد استيعاباً للضغوط البيعية وبدء عمليات تكوين مراكز جديدة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى البيع بصافى قيمة 43,746 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب إلى البيع أيضًا بصافى قيمة 115,143 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى الشراء بصافي قيمة 158,889 مليون جنيه.

وجاءت خسائر السوق بعد أن هبطت البورصة المصرية بنسبة 2% في نهاية تعاملات أمس الأحد –أول تعاملات الأسبوع-، لينزل المؤشر الرئيسي أسفل الـ 53 ألف نقطة، على خلفية توسع ضربات الحوثيين في السعودية، إذ طالت مطار الرياض الدولي، السبت الماضي، ما يهدد بمزيد من التوتر في المنطقة، حتى بعيدًا عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.