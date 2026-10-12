أبو العينين في الاجتماع الأول لبرلمانية الجبهة الوطنية: المواطن على رأس أولوياتن

• نعمل لتقديم أداء تشريعي ورقابي قوي ومؤثر

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، اجتماعها الأول اليوم، لبحث أولويات العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة، ووضع رؤية متكاملة لتعزيز الأداء التشريعي والرقابي، وتوحيد جهود نواب الحزب تحت قبة البرلمان.

وأكد النائب محمد أبو العينين أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة شاملة للهيئة البرلمانية، وتوزيع الملفات والمسؤوليات على أعضائها وفقًا لخبراتهم وتخصصاتهم، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من قدرات النواب، وتعزيز التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد.

وشدد أبو العينين على أن المواطن سيظل في صدارة أولويات الهيئة البرلمانية، وأن العمل التشريعي والرقابي سينطلق من القضايا المرتبطة باحتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، ودعم الاستثمار وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن حزب الجبهة الوطنية يستهدف تقديم نموذج برلماني قوي وفاعل، يرتكز على الانضباط المؤسسي والعمل الجماعي والتنسيق المستمر بين أعضائه، مؤكدًا أهمية وضع خطة عمل واضحة، وتحديد أولويات تشريعية ورقابية قابلة للتنفيذ، بما يعزز فاعلية الأداء البرلماني ويحقق مصالح الوطن والمواطن.