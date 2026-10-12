رويترز: استمرار إغلاق مطار الملك خالد الدولي بالرياض حتى 17 أكتوبر

- إشعار للطيارين يحدد موعد الإغلاق عند الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش

أظهر إشعار للطيارين صدر اليوم الاثنين، أن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض سيظل مغلقًا حتى الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش يوم 17 أكتوبر، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

ولم يتضمن النبأ مزيدًا من التفاصيل بشأن الإغلاق.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عقب الهجمات التي استهدفته.

وقالت الهيئة، في بيان، إن تمديد التعليق يأتي «لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية»، دون تحديد موعد لاستئناف العمل.

من جانبها، دعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها، بسبب المخاطر المرتبطة بالنشاط العسكري والتدخل في أنظمة الملاحة.

وقالت الإدارة إن «هذه التهديدات قد تشكل خطرًا محتملًا على الطائرات في جميع الارتفاعات»، بما في ذلك أثناء التحليق فوق الأجواء السعودية ومراحل الوصول والمغادرة، محذرة من «وضع قد يكون خطيرًا».

ويستمر سريان الإشعار الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية حتى 10 ديسمبر، في أعقاب الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض يومي السبت والأحد.

ووفقًا لما ورد في النص، أسفرت هجمات السبت عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 300، فيما أوقع هجوم الأحد قتيلًا و11 مصابًا، بحسب السلطات السعودية.