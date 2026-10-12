 وزير الإعلام السعودي: رفع الجاهزية لا يعني القلق.. والجهات المختصة ستتعامل مع أي تهديدات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الإعلام السعودي: رفع الجاهزية لا يعني القلق.. والجهات المختصة ستتعامل مع أي تهديدات

وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري
وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري
وكالات
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 4:32 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 4:32 م

تحدث وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، عن أبرز مستجدات المملكة ومنجزاتها، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي انعقد ظهر اليوم الاثنين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أعرب الدوسري، خلال المؤتمر الصحفي، عن إدانته للاعتداءات الحوثية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وشدد على أن الجهات المختصة ستتعامل مع أي تهديدات، مؤكدًا أن المملكة ستظل قوية وقادرة على حماية أمنها وصون مقدراتها، وماضية في مسيرة البناء والتنمية.

وأكد أن أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم أولوية في المملكة، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأضاف: «الحياة في المملكة والحمد لله مستمرة بصورة طبيعية، ورفع الجاهزية لا يعني القلق، وإنما يعكس استعداد الدولة لمختلف السيناريوهات، مهما كانت احتمالية حدوثها».

وأشار إلى أن «الرياض تعد اليوم واحدة من أكثر المدن التي يمكن قراءة تحولاتها سواء في حركة التنقل، وامتداد العمران، وتنامي المشروعات أيضًا، وصولًا إلى حضورها العالمي كعاصمةً للأعمال والاستثمار وصناعة القرار».

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