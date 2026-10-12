الأمن يداهم منزل عضو الكونجرس إلهان عمر في واشنطن

فتّش عملاء فيدراليون منزل النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، صباح الاثنين، بموجب مذكرة قضائية، في إطار تحقيق جنائي فيدرالي، وفقًا لما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» عن مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن عملية التفتيش نفذها عملاء تابعون لإدارة تحقيقات الأمن الداخلي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التحقيق أو أسبابه.

من جانبها، أكدت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، أن عملاء الإدارة نفذوا مذكرة تفتيش مصرحًا بها قضائيًا في منطقة واشنطن العاصمة، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن تحقيق جنائي فيدرالي جارٍ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتشغل عمر، البالغة من العمر 44 عامًا، مقعد الدائرة الخامسة بولاية مينيسوتا، التي تضم مدينة مينيابوليس، وانتُخبت للمرة الأولى لعضوية مجلس النواب عام 2018.

وتُعد من أبرز الأصوات التقدمية في الحزب الديمقراطي، كما تنتمي إلى مجموعة من النائبات المعروفات باسم «الفرقة»، واللاتي عُرفن بمعارضتهن لسياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ويأتي التفتيش في وقت تواجه فيه عمر تدقيقًا من جانب الجمهوريين بشأن شئونها المالية. ففي فبراير الماضي، طلب النائب الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، سجلات تتعلق بشركتين يمتلك زوج عمر، تيموثي مينيت، حصصًا فيهما، بعد ارتفاع قيمتهما بصورة كبيرة بين عامي 2023 و2024، وفقًا للإفصاحات المالية المقدمة إلى الكونجرس.

وكانت عمر قد رفضت في مناسبات سابقة اتهامات تتعلق بوضعها المالي، ووصفتها بأنها «مضللة وتستند إلى نظريات مؤامرة».