الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصا جراء انفجار قذيفة في الجليل الأعلى بالقرب من حدود لبنان

أُصيب 12 شخصًا، بينهم أطفال، جراء انفجار قذيفة قديمة في أرض زراعية قرب مستوطنة يفتاح، في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية، وفقًا للتقارير الأولية.

وذكرت القناة 12 العبرية أن معظم المصابين كانوا في وعيهم، فيما هرعت فرق الإسعاف إلى موقع الانفجار لتقديم الرعاية الطبية للمصابين، مع استدعاء تعزيزات طبية، بينها مروحيات تابعة لهيئة الإسعاف الإسرائيلية «نجمة داود الحمراء».

وقال المدير العام للهيئة، إيلي بن، لقناة «نيوز 12»، إن الحادث أسفر عن إصابات خطيرة، مشيرًا إلى وجود أطفال بين المصابين، وأن طبيعة الإصابات تشير إلى تعرضهم لمواد متفجرة.

وأضاف أن فرق الطوارئ استدعت أعدادًا كبيرة من الطواقم إلى الموقع، موضحًا أن التحقيق في ملابسات الانفجار لا يزال في مراحله الأولية، وأن مصدر الإصابة لم يتحدد بعد.