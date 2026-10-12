إيقاف 4 مباريات يهدد دانيلو بيريرا بعد أحداث كلاسيكو الهلال والاتحاد

تلوح في الأفق عقوبة انضباطية بحق البرتغالي دانيلو بيريرا، لاعب فريق الاتحاد السعودي، على خلفية الأحداث التي أعقبت مواجهة فريقه أمام الهلال، والتي انتهت بخسارة الاتحاد بنتيجة 3-2، وفقًا لما أوردته تقارير صحفية سعودية.

وسقط الاتحاد أمام الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي، في لقاء شهد إثارة كبيرة حتى صافرة النهاية.

ولم تتوقف أحداث المواجهة عند النتيجة، إذ شهدت الدقائق التي أعقبت انتهاء المباراة اعتراضات من جانب عدد من لاعبي الاتحاد على قرارات حكم اللقاء خالد الطريس، وسط تصدر دانيلو بيريرا للمشهد، في واقعة أثارت الجدل بشأن احتمالية تعرضه لعقوبة من الجهات المختصة.

وبحسب التقارير السعودية، فإن التصرفات الصادرة عن لاعبي الاتحاد عقب المباراة قد تضعهم تحت طائلة المساءلة الانضباطية، فيما قد يُصنَّف تصرف بيريرا تجاه الحكم باعتباره محاولة اعتداء، وهو ما قد يدفع لجنة الانضباط والأخلاق إلى اتخاذ إجراءات بحقه.

وأشارت التقارير إلى أن العقوبة المحتملة بحق اللاعب البرتغالي قد تصل إلى الإيقاف لمدة 4 مباريات، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات والقرارات الرسمية بشأن الواقعة.