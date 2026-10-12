جراديشار يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في الدوري

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أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

ويحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 16 نقطة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد رضا بوبو - عمرو السولية - بيتر كوركيس - أيمن موكا.

خط الهجوم: جراديشار.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد علاء - أحمد بيكهام - فوزي الحناوي - صديق ايجولا - معاذ احمد - أحمد بلحاج - محمد شيكا - خالد النبرصي - مروان عثمان.