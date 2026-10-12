أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدرب الإسباني فيلكس سانشيز لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأول، في إطار الاستعداد للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

وأكد الحساب الرسمي لمنتخب البحرين أن سانشيز سيبدأ مهامه رسميًا خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن قرار التعاقد معه جاء بعد دراسة سيرته الذاتية وخبراته التدريبية على المستويين القاري والدولي.

ويستعد المدرب الإسباني لخوض تحديات مهمة مع المنتخب البحريني، يأتي في مقدمتها الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2027، إلى جانب العمل على تجهيز الفريق لخوض تصفيات كأس العالم 2030.

وجاء تعيين سانشيز عقب انتهاء العلاقة بين الاتحاد البحريني والمدرب الكرواتي دراجان تالاييتش بالتراضي، بعد خروج المنتخب من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج «خليجي 27»، التي أُقيمت في جدة، وشهدت تتويج المنتخب السعودي باللقب عقب فوزه على الإمارات بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

وكان المنتخب البحريني قد أنهى مشواره في البطولة بعد تعرضه لثلاث هزائم أمام قطر والإمارات واليمن، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويمتلك سانشيز خبرة سابقة في المنطقة، بعدما قاد المنتخب القطري للتتويج بلقب كأس آسيا عام 2019، كما أشرف على الفريق خلال مشاركته الأولى في تاريخ كأس العالم، والتي استضافتها قطر عام 2022.

ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد البحريني لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا لتقديم المدير الفني الجديد إلى وسائل الإعلام، عقب وصوله إلى البحرين.