حرائق الغابات في إندونيسيا تمتد إلى مناطق سكنية

قالت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا، اليوم الاثنين، إن حرائق الغابات والأراضي في إقليم بانجكا ‌بليتونج امتدت إلى منطقة سكنية، مما ألحق أضرارا بما لا يقل عن 300 منزل وأجبر 500 شخص على إخلاء منازلهم.

وأفادت الوكالة في بيان بأن الحريق اندلع بعد ⁠ظهر يوم السبت في قرية سيردانج بمنطقة جنوب بانجكا، واستمر حتى وقت متأخر من أمس الأحد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن الرياح القوية ‌ساعدت ⁠على امتداد الحريق إلى المناطق السكنية، حيث دمر 305 منازل بالكامل.

كما أضافت الوكالة أن ما لا يقل عن 1800 شخص تضرروا من الحريق، وتم إجلاء حوالي 500 شخص ⁠إلى أقرب مبنى مدرسي ومسجد، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات، فيما التهمت النيران نحو 20.51 فدان من ⁠الأراضي.

وقالت الوكالة إن الرياح القوية وطبيعة الأراضي، ومحدودية إمدادات المياه واستخدام الخشب في بناء المنازل في ⁠المناطق المتضررة هي عوامل زادت صعوبة احتواء الحرائق على رجال الإطفاء.

وتواجه إندونيسيا أشد حرائق الغابات التي تشهدها منذ 11 عاما، وتتركز بشكل رئيسي في جزيرتي سومطرة وبورنيو.

والجدير بالذكر أن هذه المرة الأولى هذا العام التي تتسبب فيها حرائق الغابات في أضرار لحقت بمئات المنازل.