تحالف دعم الشرعية: نتعامل مع صاروخ ومسيرات متجهة نحو السعودية

قال المتحدث باسم التحالف الدولي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد تركي المالكي، إن التحالف رصد وتتبع تهديدًا بمسيرات وصواريخ كروز على المملكة العربية السعودية.

وأشار في تصريحات مقتضبة، نقلتها وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس»، اليوم الاثنين، إلى أن العمل جارٍ على التعامل مع التهديد، دون الإشارة إلى تفاصيل لأخرى.

وفي وقت سابق، أفادت «هيئة الطيران المدني» السعودي بتعرض مطارَي «الملك خالد» بالعاصمة الرياض و«الملك فهد» في الدمام الدوليين لاعتداءين جديدَين، الأحد، نتج عن الأول وفاة مقيم وإصابة 11 آخرين.

وأوضحت الهيئة، في بيانين منفصلين، أن العمل جارٍ لاستكمال تقييم الأضرار، والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وذكر بيان إلحاقي للهيئة، أن الاعتداء على مطار الرياض نتج عنه وفاة مقيم باكستاني، وإصابة 11 آخرين، نقلوا بشكل فوري إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فضلًا عن أضرار مادية يجري حصرها.

وأعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه محافظة خميس مشيط، فجر الاثنين.

وكان التحالف أعلن، الأحد، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت صاروخًا طوافًا «كروز» في محيط مطار الملك خالد، الأحد، وطائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية.

وأشار اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم «التحالف»، إلى وقوع اعتداء بمقذوف مجهول على صالة المسافرين «رقم 4» بمطار الرياض.

وكان المتحدث باسم «التحالف» قد أعلن، فجر الأحد، اعتراض وتدمير صاروخٍ «باليستي» أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه محافظة الخرج، وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية.