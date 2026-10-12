الخارجية الإيرانية: لن يعود الأمن إلى مضيق هرمز ما دامت أمريكا تواصل الحرب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي "ما دامت أمريكا تواصل الحرب، لن يعود الأمن إلى هذا الممر المائي. ونحن لا نسعد بهذا الوضع، لكن ماذا نفعل وقد تسببت أمريكا بعدوانها في إحداث مشامل للمنطقة والعالم"، في إشارة إلى مضيق هرمز.

وأضاف: "ادعاءات الأمريكيين لا تتطابق مع ما نشهده على الأرض. يمكنهم أن يقولوا إن إيران فقدت ورقتها الضاغطة، لكننا نمضي في عملنا"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 22 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال ليلة واحدة، بالتزامن مع تعهده بعدم شن هجوم جديد على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في الثالث من نوفمبر.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، إن الكميات التي عبرت المضيق لم تكن قادمة من إيران أو متجهة إليها، مشيراً إلى استمرار الحصار الأمريكي المفروض على طهران.

فيما أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل الانتخابات، لكنه لم يستبعد صراحة استئناف العمليات العسكرية بعد انتهائها، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.