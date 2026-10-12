وزير الطاقة السعودي: يجب أن نرد بشدة على الهجمات

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الأحداث التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية كانت شديدة، وإن رد المملكة يجب أن يكون بنفس القدر من الشدة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، يأتي هذا مع تكثيف الحوثيين في اليمن هجماتهم على المملكة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 15 شخصا خلال أسبوعين.

وأفادت «هيئة الطيران المدني» السعودي بتعرض مطارَي «الملك خالد» بالعاصمة الرياض و«الملك فهد» في الدمام الدوليين لاعتداءين جديدَين، الأحد، نتج عن الأول وفاة مقيم وإصابة 11 آخرين.

وأوضحت الهيئة، في بيانين منفصلين، أن العمل جارٍ لاستكمال تقييم الأضرار، والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وذكر بيان إلحاقي للهيئة، أن الاعتداء على مطار الرياض نتج عنه وفاة مقيم باكستاني، وإصابة 11 آخرين، نقلوا بشكل فوري إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فضلًا عن أضرار مادية يجري حصرها.

من جانبها، نددت مصر وتركيا وباكستان والسعودية بالهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، على المطار الدولي في الرياض، ووصفتها بأنها «تصعيد خطير لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة».

وأفادت السلطات السعودية بأن شخصا قتل وأصيب ما يقرب من 12 آخرين في هجوم جديد على مطار الدولي بالرياض أمس الأحد، وذلك بعد يوم من هجوم أعلن الحوثيون مسئوليتهم عنه وأسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وأكدت دول «المجموعة الرباعية» تضامنها ودعمها للسعودية، بما ⁠في ذلك الدعم الكامل لجميع «التدابير والخطوات المشروعة التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات، وردع مصادر التهديد، ومنع تكرارها».

وقالت المجموعة في بيان مشترك أمس الأحد: «تحمل المجموعة ميليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن هذه الهجمات وما يترتب عليها من تداعيات تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وتطالب بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات».