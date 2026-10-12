يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بحي الأزهر، حفلًا لفرقة «تجلي» للإنشاد الديني، وذلك في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل.

وبقيادة المنشد محمد المنفلوطي، تقدم الفرقة أمسية للإنشاد الديني تتضمن مدائح نبوية وابتهالات ومناجاة.

تأسست فرقة «تجلي» على يد المنشد محمد المنفلوطي، وتقدم الإنشاد الديني برؤية تجمع بين أصالة التراث والتجديد في الأداء، من خلال مجموعة من المنشدين الذين يقدمون أعمالًا في الذكر ومدح الرسول الكريم والابتهالات الروحية.

وتأتي الأمسية ضمن برامج صندوق التنمية الثقافية الهادفة إلى إتاحة الفنون المرتبطة بالتراث الديني والصوفي، والحفاظ على استمرارية حضورها، بما يتسق مع توجهات وزارة الثقافة في صون التراث الثقافي المصري وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية.