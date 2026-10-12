استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال على شمال غزة

استشهد فلسطيني، اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، باستشهاد فلسطيني متأثرًا بجروحه التي أُصيب بها، أمس الأحد، جراء قصف طائرة بدون طيار (درون) للاحتلال شمال قطاع غزة.

في سياق متصل، أصيب مواطن برصاص الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، أمس الأحد، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 1,488 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 5,281 إصابة، إضافة إلى 836 شهيدا جرى انتشالهم.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، إلى 74,377 شهيدا، و175,398 مصابا.