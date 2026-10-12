إندبندنت: انقطاع الكهرباء في أوكرانيا بعد اتهام روسيا بخرق هدنة الطاقة

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، تسجيل انقطاعات في التيار الكهربائي بمناطق عدة، عقب هجمات روسية استهدفت منشآت للطاقة، في تطور يأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب صحيفة «إندبندنت»، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الضربات الروسية استمرت بعد ساعات من إعلان ترامب الهدنة، مشيرًا إلى تعرض منشأة لتوليد الكهرباء في منطقة خاركيف لهجوم، في حين لم يصدر الكرملين تأكيدًا أو نفيًا بشأن التوصل إلى الاتفاق المعلن.

وذكرت تقارير أوكرانية أن انقطاعات الكهرباء طالت شوارع في مدينة إيزيوم بإقليم خاركيف، كما تضررت خطوط كهرباء جراء هجوم صاروخي روسي استهدف منطقة سكنية شمال المدينة، ما أسفر عن إصابة شخص، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أوكرانية.

- زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للالتزام بالهدنة

وأكد زيلينسكي استعداد بلاده للالتزام بوقف الهجمات على منشآت الطاقة، شريطة التزام روسيا بالمثل، موضحًا أن أوكرانيا لم تستهدف مصافي النفط الروسية خلال الليلة السابقة، بينما اتهم موسكو بمواصلة ضرب المنشآت الأوكرانية.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن أي خطوات لخفض التصعيد يجب أن تكون متبادلة ومدعومة بضمانات حقيقية، مؤكدًا استعداد كييف لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا توقفت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وكان ترامب قد أعلن أن موسكو وكييف اتفقتا على وقف فوري للهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، دون الكشف عن تفاصيل واضحة بشأن آليات تنفيذ الاتفاق، فيما أشار زيلينسكي إلى أنه لم يكن على علم مسبق بالإعلان الأمريكي.

- ضغوط أمريكية على كييف وسط خلافات بشأن هدنة الطاقة

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن واشنطن تدرس الضغط على أوكرانيا لوقف هجماتها على منشآت الطاقة الروسية، بما في ذلك التهديد بوقف آلية شراء الأسلحة الأمريكية لصالح كييف، المعروفة باسم «قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية»، إلى جانب احتمال تقييد تبادل المعلومات الاستخباراتية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الخلاف بين ترامب وزيلينسكي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي اتفاقًا لتوريد الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، في خطوة أثارت انتقادات أوكرانية على خلفية مخاوف من تعزيز الموارد المالية الروسية.

وتعكس التطورات الأخيرة استمرار الغموض بشأن فرص تثبيت هدنة الطاقة، في وقت تؤكد فيه كييف استعدادها لوقف الهجمات بشروط متبادلة، بينما لا يزال الموقف الروسي الرسمي من الاتفاق المعلن غير واضح.