وزير الطوارئ الروسي يصل كوريا الشمالية في زيارة هي الأولى من نوعها

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- الزيارة تستهدف بحث التعاون في مجال الوقاية من الكوارث

وصل وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف إلى كوريا الشمالية، لبحث التعاون في مجال الوقاية من الكوارث وإدارتها، وفقا لما ذكره مراسل لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يلتقي كورينكوف في بيونج يانج رئيس وزراء مجلس الوزراء الكوري الشمالي باك تاي سونج، ووزير إدارة الكوارث كيم تشول نام، حسب ما أعلنته وزارة الطوارئ الروسية.

وسيناقش أعضاء وفد وزارة الطوارئ الروسية مع نظرائهم الكوريين الشماليين المجالات ذات الأولوية للتعاون المشترك.

وتعتزم وزارة الطوارئ الروسية ووزارة إدارة الكوارث في كوريا الشمالية توقيع خطة عمل مشتركة للفترة 2027-2029.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها على الإطلاق لوزير طوارئ روسي إلى كوريا الشمالية.

وكانت الوزارتان قد وقعتا مذكرة تفاهم في موسكو في 31 مايو 2024.

وسبق أن زار مسئولون كوريون شماليون موسكو بشكل متكرر لبحث التعاون بين خدمات الإنقاذ في البلدين.