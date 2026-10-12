بدء الاجتماع الإقليمي التنسيقي لفريق العمل المعني بإنشاء منصة السجل الإلكتروني العربي

عقدت وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني، اليوم الاثنين، الاجتماع الإقليمي التنسيقي الخاص بفريق العمل المعني بإنشاء منصة السجل الإلكتروني العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وشارك في الاجتماع نخبة من خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومسئولي قسم الدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني بالإضافة إلى ممثلي ومديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة محاور هامة منها عرض من المكتب الياباني لبراءات الاختراع حول إدارة جودة بيانات الملكية الفكرية للنشر عبر الإنترنت، تصميم السجل العربي للملكية الفكرية، والتشغيل البيني بين أنظمة الدول الأعضاء، خدمات الذكاء الاصطناعي التجاري حول البحث والفحص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، اعتماد خارطة طريق تنفيذ منصة السجل الإلكتروني العربي للملكية الفكرية.

وهدف الاجتماع إلى التعريف بمنصة السجل الإلكتروني العربي للملكية الفكرية ومكوناتها وأليات عملها، ومناقشة سبل تطويرها بما يتناسب مع احتياجات الدول العربية، وصولاً إلى وضع التصور المناسب لإنشاء منصة عربية موحدة للسجل الإلكتروني للملكية الفكرية. وبما يدعم جهود مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية نحو تطوير خدماتها وتعزيز التحول الرقمي في هذا المجال.