برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم معدلات الجوع في اليمن مع نزوح عشرات الآلاف

حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من تفاقم معدلات الجوع في اليمن، مع نزوح أكثر من 200 ألف شخص؛ جراء التصعيد في البلاد.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، أن 74% من الأسر اليمنية عاجزة عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، قائلًا إن الأمر مؤشر على التدهور الكبير في الأمن الغذائي.

وقال البرنامج إنه «يستعد لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية، إلا أن ضمان الوصول الآمن للمساعدات الغذائية أمر بالغ الأهمية لإيصالها بشكل فوري إلى المناطق الأكثر عرضة للخطر».

وقبل أيام، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم حاد في الأزمة الإنسانية باليمن، وأكدت أن استمرار التقاعس سيؤدي إلى خسائر إضافية في الأرواح، في ظل تصاعد القتال واتساع موجات النزوح وتدهور أوضاع الأطفال والخدمات الأساسية.

وقال الأمين العام المساعد للشئون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، محمد يحيى، الجمعة، أمام جلسة إحاطة لمجلس الأمن بشأن تطورات النزاع في اليمن، إن معاناة المدنيين تجددت خلال الشهرين الماضيين، مع فرار عائلات من منازلها بعد استنزاف مدخراتها وتعطل مصادر رزقها وتراجع خيارات الوصول إلى أماكن آمنة.

وأوضح أن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا داخل اليمن منذ بداية أغسطس، وهو أعلى مستوى للنزوح الجديد منذ هدنة عام 2022.

وأشار المتحدث إلى أن النساء والأطفال يدفعون الثمن الأكبر، موضحًا أنه وفقًا لحوادث موثقة من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قُتل منذ أغسطس ما لا يقل عن 46 مدنيًا وأصيب أكثر من 130 آخرين، وكان أكثر من نصف القتلى ونحو ثلث المصابين من الأطفال.