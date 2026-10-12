 مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد 2 نوفمبر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد 2 نوفمبر المقبل

صفاء عصام الدين وعلي كمال
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 2:04 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 2:04 م

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأثنين 2 من شهر نوفمبر المقبل.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على تقرير اللجنة الخاصة بشأن حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

من جانبه أعلن المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، موافقة الحكومة على ما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بمجلس النواب، بحذف المادة 25 بمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة.

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