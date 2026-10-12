وزير الطاقة السعودي: الرياض عاصمة آمنة للطاقة وسنواصل العمل تحت أي ظرف

أكد وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة استثمرت لعقود طويلة في كل ما يتعلق بسلاسل إمداد الطاقة، مشددًا على أن المشاركة الواسعة في منتدى الطاقة الدولي تُعد دليلًا حيًا على أن الرياض تبقى عاصمة الطاقة.

وأوضح بن سلمان، خلال اجتماعات منتدى الطاقة الدولي- «IEF» المنعقد في الرياض، اليوم الاثنين، أن كل من جاء إلى الرياض يعلم تمامًا أن العاصمة السعودية تبقى آمنة، لافتًا إلى أن الإصلاح السريع لخط «شرق – غرب» يعكس عمق الخطوات الاحترازية التي تم اتخاذها سابقًا لحماية المرفق الحيوي.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أنه لا يمكن التعامل مع أمن الطاقة على أنه أمر محسوم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كلمة «الخوف» ليست موجودة ضمن القاموس السعودي، وأن المملكة ستتجاوز أي معضلة تواجهها مع إبقاء التركيز منصبًا على مستقبل الأجيال القادمة.

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، على ضرورة استمرار العمل برؤية 2030 وضمان موثوقية قطاع الطاقة تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن تحول الطاقة الموثوق يتطلب فهم الاختلاف بين احتياجات وظروف الدول.

كما أكد مواصلة المملكة تطوير تقنيات جديدة لخفض الانبعاثات، مع الاستغلال الأمثل لكل مصادر الطاقة المتاحة، وذلك حسبما أفادته قناة «العربية».

وأفادت «هيئة الطيران المدني» السعودي بتعرض مطارَي «الملك خالد» بالعاصمة الرياض و«الملك فهد» في الدمام الدوليين لاعتداءين جديدَين، الأحد، نتج عن الأول وفاة مقيم وإصابة 11 آخرين.

وأوضحت الهيئة، في بيانين منفصلين، أن العمل جارٍ لاستكمال تقييم الأضرار، والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وذكر بيان إلحاقي للهيئة، أن الاعتداء على مطار الرياض نتج عنه وفاة مقيم باكستاني، وإصابة 11 آخرين، نقلوا بشكل فوري إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فضلًا عن أضرار مادية يجري حصرها.

وأعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه محافظة خميس مشيط، فجر الاثنين.

وكان التحالف أعلن، الأحد، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت صاروخًا طوافًا «كروز» في محيط مطار الملك خالد، الأحد، وطائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية.

وأشار اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم «التحالف»، إلى وقوع اعتداء بمقذوف مجهول على صالة المسافرين «رقم 4» بمطار الرياض.

وكان المتحدث باسم «التحالف» قد أعلن، فجر الأحد، اعتراض وتدمير صاروخٍ «باليستي» أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه محافظة الخرج، وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية.