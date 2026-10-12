السفارة الأمريكية في الرياض تحذر رعاياها من هجمات محتملة على السعودية

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حذرت السفارة الأمريكية في الرياض رعاياها وطالبتهم بتوخي الحذر إزاء احتمال وقوع هجمات بطائرات مسيَّرة أو صواريخ على السعودية.

وقالت السفارة في بيان على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، إن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام تعرضا للاستهداف، محذرة من احتمال إلغاء رحلات جوية أو إغلاق المجال الجوي.

وأوضحت أن موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في السعودية باتوا ملزمين بالحصول على تصريح خاص لاستخدام مطارات الرياض وجدة والدمام.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند استخدام جميع المطارات الرئيسية في السعودية.

كما أوضح البيان أنه يُحظر على موظفي الحكومة الأمريكية السفر إلى المناطق الواقعة ضمن نطاق نحو 32 كيلومترا من الحدود اليمنية بسبب المخاطر الأمنية.

وذكر أن سفر الموظفين إلى مناطق جازان وعسير ونجران، ومدن القطيف وينبع والطائف، أصبح خاضعا للحصول على تصريح خاص.

ومنذ 5 أكتوبر الجاري، تعرضت 5 مطارات سعودية لـ10 هجمات نفذتها جماعة الحوثي اليمنية، وأسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة مئات، فضلا عن أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران، وفق إحصاء الأناضول.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.