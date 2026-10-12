 الكرملين يرفض اقتراح زيلينسكي بوقف إطلاق النار 60 يوما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين يرفض اقتراح زيلينسكي بوقف إطلاق النار 60 يوما

وكالات
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 3:10 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 3:10 م

رفض الكرملين، اليوم الاثنين، مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما طرحه الرئيس ‌الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإتاحة المجال أمام بلاده لإجراء انتخابات رئاسية، وقالت موسكو إنها تريد التوصل إلى اتفاق سلام شامل بدلا من ذلك.

وقال زيلينسكي، لبرنامج على شبكة "إيه.بي.سي" أمس الأحد "أرجوكم أخبروا بوتين: امنحونا شهرين، 60 يوما من وقف إطلاق النار الكامل، 60 يوما، وسننظم الانتخابات".

وعلق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الاثنين، بالقول إن روسيا تريد اتفاق سلام طويل الأمد بدلا ‌من وقف إطلاق نار مؤقت، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف بيسكوف "في الكرملين، صرح كل من الرئيس بوتين ومسئولين على مستويات أخرى مرارا بأننا لا نريد وقفا لإطلاق النار. نريد سلاما طويل الأمد ونحن مستعدون لبذل كل ما هو ممكن لتحقيقه".

وتضغط روسيا منذ فترة طويلة على أوكرانيا لإجراء انتخابات، وتقول إن عدم قيامها بذلك يجعل زيلينسكي رئيسا دون شرعية.

ويحظر القانون الأوكراني إجراء الانتخابات في زمن الحرب.

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