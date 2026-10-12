أردوغان: ندين استهداف الحوثيين مطار الرياض ونقف بجانب أشقائنا السعوديين

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أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، بأشد العبارات هجمات الحوثيين التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وترحم على الضحايا، مؤكدا على وقوف بلاده إلى جانب المملكة وشعبها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف بشأن الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض: "نسأل الله الرحمة لإخواننا الذين توفوا، وبينهم من كان يؤدي مناسك العمرة، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأكد وقوف تركيا إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها في مواجهة "الهجمات غير القانونية واللاإنسانية".

وشدد الرئيس أردوغان على حرص أنقرة على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها، ومواصلة الدفاع عن السلام على أساس "الملكية الإقليمية" (تولي دول المنطقة زمام حل قضاياها).

وفي سياق متصل، تطرق أردوغان إلى التطورات المتعلقة بالتعاون الدفاعي مع السعودية وباكستان، مشيرا إلى أن العمل جار على إحالة "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" إلى البرلمان التركي خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن إحالة الاتفاقية إلى البرلمان تأتي في إطار استكمال إجراءات المصادقة الداخلية عليها.



