فليك يتجاهل أزمة ريال مدريد التحكيمية قبل مواجهة جالاتا سراي

رفض الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التعليق على الجدل المثار بشأن أزمة ريال مدريد مع التحكيم الإسباني خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تركيز فريقه ينصب على المواجهة المرتقبة أمام جالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لمواجهة جالاتا سراي، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية.

وتحدث فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن صعوبة المواجهة، مشددًا على ضرورة الاستعداد الجيد والتركيز الدفاعي أمام المنافس التركي.

وقال المدرب الألماني: «علينا أن نستعد جيدًا، الأجواء هنا رائعة ومذهلة، المنافس يمتلك الجودة والقوة، وعلينا التماسك دفاعيًا».

وأضاف: «سعيد بما نقدمه من أداء، وكل مباراة مختلفة وتجربة جديدة، ولقاء الغد صعب للغاية وتحدٍ لنا».

وأشار فليك إلى أهمية العمل المستمر والتحلي بالعقلية المناسبة لتحقيق الأهداف، قائلًا: «نعمل بجد، والطريق طويل، والعقلية تصنع الفارق، وتمنحنا الثقة تدريجيًا».

وعن أزمة ريال مدريد مع التحكيم الإسباني، شدد مدرب برشلونة على عدم رغبته في الخوض في هذا الملف، موضحًا: «لن أعلق على أزمة ريال مدريد، تلك الأسئلة تتعلق بفرق أخرى، نحن سنواجه جالاتا سراي، وعلينا احترام ذلك».

كما تطرق فليك إلى إمكانية مشاركة البرازيلي فينيسيوس جونيور في مباراة الكلاسيكو المقبلة، مؤجلًا الحديث عن هذا الأمر، حيث قال: «أما بالنسبة لسؤال مشاركة فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو، فيمكنكم سؤالي من جديد عقب أسبوعين من الآن».