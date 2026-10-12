التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي أطلق باتجاه الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، مساء الاثنين، "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي" باتجاه الرياض وسط المملكة.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض"، دون تفاصيل أكثر.

تدوينة التحالف تزامنت مع إعلان الدفاع المدني السعودي، مساء الاثنين، "زوال الخطر" في مدينة الرياض، بعد دقائق من إطلاق إنذار مبكر للتحذير من "خطر محتمل".

وشهدت الرياض استهدافات حوثية متكررة بالآونة الأخيرة، وعلى مدار يومين تسببت هجمات على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة في تعليق التشغيل مؤقتا.

ومنذ 5 أكتوبر الجاري، تعرضت 5 مطارات سعودية لـ10 هجمات نفذتها جماعة الحوثي اليمنية، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة مئات، فضلا عن أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران، وفق إحصاء الأناضول.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.



