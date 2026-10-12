 هيئة بريطانية: إصابة سفينة حاويات بمقذوف مجهول في هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيئة بريطانية: إصابة سفينة حاويات بمقذوف مجهول في هرمز

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 9:41 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 9:42 م

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، إصابة سفينة حاويات بعد تعرضها لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها لداخل مضيق هرمز.

وقالت الهيئة، في تحذير ملاحي نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تلقت "بلاغا من مصدر موثوق يفيد بأن سفينة حاويات تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها باتجاه الداخل عبر مضيق هرمز".

وأضافت أنه يجري التحقيق في الحادث، ناصحة السفن "بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة".

ولم يحدد التحذير اسم الناقلة أو جنسيتها أو حجم الأضرار التي لحقت بها والجهة التي أطلقت المقذوف.

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