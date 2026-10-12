أجبرت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، عائلتين فلسطينيتين في القدس الشرقية المحتلة على هدم 3 منازل ذاتيا في بلدتي سلوان وبيت حنينا، عقب قرارات بالهدم بدعوى "البناء دون ترخيص".

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن المقدسي هاني سلايمة شرع بإخلاء منزله ومنزل والده في حي واد قدوم ببلدة سلوان، تمهيدا لهدمهما ذاتيا.

وأوضحت أن مساحة منزل سلايمة تبلغ 100 متر مربع، وشُيد عام 2002، ويقطن فيه مع زوجته وأطفاله الأربعة، فيما تبلغ مساحة منزل والديه 60 مترا مربعا.

وفي حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا، هدم المقدسي علاء عصام الرجبي منزله ذاتيا، بعد إبلاغه بقرار هدم صادر عن البلدية الإسرائيلية في القدس.

وذكرت المحافظة أن مساحة المنزل تبلغ نحو 60 مترا مربعا، وشيد عام 2017، مشيرة إلى أن صاحبه تزوج قبل نحو عام وينتظر مولودا.

وتجبر السلطات الإسرائيلية فلسطينيين في القدس الشرقية على هدم منازلهم بأيديهم لتجنب تكاليف الهدم المرتفعة التي تفرضها البلدية حال تنفيذ العملية بآلياتها.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين في القدس الشرقية، ما يدفع بعضهم إلى البناء دون ترخيص ويعرض منازلهم لخطر الهدم.

وذكر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الصادر في أكتوبر الجاري، نقلا عن "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أن سلطات الاحتلال نفذت 341 عملية هدم ممتدة في النصف الأول من عام 2026.

وأوضح أن عمليات الهدم طالت 740 منشأة فلسطينية تتنوع بين وحدات سكنية مأهولة، ووحدات قيد الإنشاء، ومنشآت تجارية وزراعية ومصادر رزق، وتصدرت الذرائع الميدانية دعاوى البناء دون ترخيص.