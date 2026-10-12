أصدر نادي طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بيانًا رسميًا طالب فيه بإلغاء حظر حضور الجماهير في مواجهته المرتقبة أمام بشكتاش، مؤكدًا عدم وجود أي عوائق تحول دون حضور جماهير الفريقين في مدرجات مباراتيهما، سواء في طرابزون أو إسطنبول.

وقال طرابزون سبور في بيانه: «لا توجد أي مشكلات بين جماهير ناديي طرابزون سبور وبشكتاش تحول دون حضور جماهير الفريقين في مدرجات مباريات بعضهما البعض».

وأضاف: «نرغب في أن يتمكن مشجعو بشكتاش من مساندة فريقهم في طرابزون خلال المباراة التي سنخوضها على ملعبنا يوم الاثنين 19 أكتوبر، وكذلك أن يتمكن مشجعو طرابزون سبور من دعم فريقهم في المباراة التي ستقام في إسطنبول».

وأوضح النادي: «نؤمن بضرورة الإلغاء النهائي لحظر حضور جماهير الفرق الضيفة في الملاعب التركية، باعتباره إجراءً لا يتماشى مع روح كرة القدم والمدرجات».

واختتم طرابزون سبور بيانه قائلًا: «في هذا الإطار، ننتظر دعم جميع المسؤولين المعنيين، وفي مقدمتهم ولاية طرابزون، لاتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن».

ويستضيف طرابزون سبور، صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة، نظيره بشكتاش، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.