عُمان تجلي مصابا من سفينة تجارية إثر حريق بغرفة محركاتها

أعلنت سلطنة عُمان، الاثنين، إجلاء أحد أفراد طاقم سفينة تجارية، إثر اندلاع حريق في غرفة محركاتها، قبالة سواحل محافظة جنوب الباطنة شمالي البلاد.

وقال مركز الأمن البحري العُماني في بيان، إن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني نفذت، بالتنسيق معه، عملية إخلاء طبي لأحد أفراد طاقم السفينة التجارية "JOHN K".

وأوضح المركز أن عملية الإخلاء جاءت إثر اندلاع حريق في غرفة محركات السفينة، على بعد 44 ميلا بحريا من محافظة جنوب الباطنة.

وأضاف أن المصاب نُقل جوا لتلقي العلاج اللازم.

ولم يوضح المركز الدولة التي تتبع لها السفينة، أو أسباب اندلاع الحريق، كما لم يقدم تفاصيل عن حالة المصاب.

ويأتي الإعلان العُماني في وقت أفادت فيه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن إصابة سفينة حاويات بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقالت الهيئة إن السلطات تحقق في الواقعة، ودعت السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ولم ترد معلومات تشير إلى وجود صلة بين الحادثين.

ويأتي الحادث في ظل توترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد ممرا استراتيجيا لإمدادات الطاقة والسلع.

ومضيق هرمز هو أحد أبرز ملفات التفاوض بين طهران وواشنطن، في ظل تباين مواقف الطرفين بشأن إدارة حركة الملاحة فيه.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي ردت بهجمات أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل تعثر مسار المفاوضات، رغم توقيع الطرفين مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

وردت طهران بتنفيذ هجمات ضد ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وألحق أضرارا بمنشآت مدنية.