تركي آل الشيخ بعد تلقيه اتصالات تضامنية من مصريين: محبتكم معلومة ومشاعركم مقدرة

وجه رئيس هيئة الترفيه في السعوية تركي آل الشيخ، الشكر للمصريين على تضامنها مع المملكة في ظل الاعتداءات التي

تتعرض لها.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع فيسبوك: «تلقيت سيلًا من المكالمات والرسايل من أهلي في مصر الحبيبة من فنانين و‏رياضيين ومثقفين وإعلاميين وأصدقاء.. محبتكم معلومة ومشاعركم مقدرة وأعرف مدى حبكم لبلدي كما هو الحال لحبي لمصر وأهلها».

وأضاف: «بلدي تعرضت لعدوان غاشم سيدفع ثمنه المعتدي غاليًّا».

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، لمتابعة الأوضاع بالمملكة في ضوء الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال إدانة مصر القاطعة لهذه الاعتداءات، وتضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد وزير الخارجية، على أن أمن المملكة يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.