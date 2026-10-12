وليد توفيق ويسرا محنوش ومحمد شاهين يشاركون في الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية

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تستضيف دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير 11 حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي تُقام برعاية وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، وإدارة الدكتور محمد الموجي، وتبدأ جميع الحفلات في الثامنة مساءً.

وتنطلق فعاليات المهرجان الثلاثاء 20 أكتوبر بحفل افتتاح بعنوان «ليلة هاني شاكر»، يشهد تكريم عدد من رموز الغناء العربي، بمشاركة نجوم الأوبرا أشرف وليد ومحمد طارق وأحمد عصام وأحمد سعيد وياسر سعيد ومحمد الخولي وأحمد عفت وأحمد صبري وأحمد حسن ومحمد حسن، إلى جانب نيفين رجب ومحمد شاهين وأنوشكا ونادية مصطفى، بقيادة المايسترو أحمد عاطف.

ويحيي الفنان اللبناني وليد توفيق ثاني ليالي المهرجان، بمشاركة المطربة التونسية أمل غربي في الفاصل الأول، إلى جانب نجوم الأوبرا رضوى سعيد ورحاب عمر وآيات فاروق وياسر سليمان، بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

وتقدم المطربة آمال ماهر حفلًا غنائيًا في ثالث أيام المهرجان، بقيادة المايسترو نادر عباسي، ويسبقها في الفاصل الأول نجوم الأوبرا أحمد محسن وإيناس عز الدين ومحمد الطوخي، بمشاركة عازف القانون جمال عبد المنعم.

وفي رابع أيام المهرجان، يشارك الفنان الأردني طارق الفقيه والمطربة غادة رجب، إلى جانب نجوم الأوبرا رحاب مطاوع وهند النحاس ووليد حيدر، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويحيي الفنان علي الحجار خامس ليالي المهرجان، بقيادة المايسترو أحمد عاطف، ويسبقه في الفاصل الأول المطربة أماني سمير، بمشاركة نجوم الأوبرا محمد طارق ومي حسن وغادة آدم.

وتشهد الليلة السادسة حفلًا يجمع نادية مصطفى ومحمد الحلو، بمشاركة نجوم الأوبرا كنزي وأميرة أحمد ومحمد حسن، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وفي الليلة السابعة، تقدم المطربة الشابة حنين الشاطر فاصلًا غنائيًا ضمن حفل الفنان خالد سليم، بمشاركة نجوم الأوبرا سمية وجدي وحنان الخولي وأحمد عفت، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويوم 27 أكتوبر، يحيي الفنان العراقي همام إبراهيم والمطربة ياسمين علي حفلًا بمشاركة نجوم الأوبرا سارة زكي ومؤمن خليل ومنار سمير ومصطفى النجدي وأسماء كمال، وتصاحبهم فرقة الحنفي بقيادة هشام نبوي.

وتُقام يوم 28 أكتوبر ليلة خاصة مع الموسيقار عمر خيرت والأوركسترا الاحتفالي، بقيادة المايسترو ناير ناجي.

وفي 29 أكتوبر، تحيي المطربة التونسية يسرا محنوش حفلًا غنائيًا للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، ويسبقها في الفاصل الغنائي المطرب محمد شاهين، بمشاركة نجوم الأوبرا نهى حافظ وحسام حسني ونهاد فتحي، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويُختتم المهرجان بحفل للفنان مدحت صالح، برفقة عمرو سليم على البيانو، بقيادة المايسترو أحمد عامر.