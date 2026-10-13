استطلاع: معسكر معارضي نتنياهو يتقدم بـ67 مقعدا مقابل 49 للائتلاف الحاكم

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، الاثنين، تقدم المعسكر المعارض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحصوله على 67 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 49 مقعدا للائتلاف الحاكم، وذلك قبل أسبوعين من الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر الجاري.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته القناة "12" العبرية، حصلت الأحزاب المصنفة ضمن المعسكر المعارض لنتنياهو على 67 مقعدا، بينها 54 للأحزاب الصهيونية و13 للأحزاب العربية، مقابل 49 مقعدا للائتلاف الحاكم، فيما حصل ما وصفته القناة بـ"المعسكر الثالث" على 4 مقاعد.

جدير بالذكر أن تشكيل الحكومة يتطلب الحصول على 61 مقعدا على الأقل بالكنيست.

وأجري الاستطلاع في 12 أكتوبر الجاري على عينة تمثيلية من 509 أشخاص تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، وبلغ هامش الخطأ الأقصى 4.4 نقاط مئوية.

وعلى مستوى الأحزاب، تصدر حزب "يشار" بزعامة جادي آيزنكوت نتائج الاستطلاع بـ23 مقعدا، مقابل 20 لحزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، الذي تراجع بمقعد واحد مقارنة باستطلاع سابق للقناة.

وحافظ حزب "معا" بزعامة نفتالي بينيت على 13 مقعدا، فيما حصل حزبا "الديمقراطيين" بزعامة يائير جولان و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان على 9 مقاعد لكل منهما.

ونالت "القائمة المشتركة" بزعامة يوسف جبارين 8 مقاعد، وهو العدد نفسه الذي حصل عليه كل من حزب "شاس" الحريدي بزعامة أرييه درعي، وحزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) بزعامة إيتمار بن غفير.

وحصل حزب "يهدوت هتوراه" بزعامة يعقوب آشر على 7 مقاعد، فيما نال تحالف "الصهيونية الدينية والهوية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين 6 مقاعد.

أما "القائمة العربية الموحدة" بزعامة منصور عباس، فحصلت على 5 مقاعد، ليبلغ إجمالي تمثيل القوائم العربية 13 مقعدا.

كما حصلت قائمة "جنود الاحتياط - الاقتصادي" بزعامة يوعاز هندل ويرون زليخا على 4 مقاعد.

- آيزنكوت يتفوق على نتنياهو برئاسة الحكومة

وفي سؤال بالاستطلاع بشأن الشخصية الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، تقدم آيزنكوت على نتنياهو بـ45 بالمئة مقابل 35 بالمئة، ليتسع الفارق بينهما إلى 10 نقاط مئوية، بعدما كان 3 نقاط في الاستطلاع السابق.

كما تقدم بينيت على نتنياهو بفارق نقطة واحدة، بحصوله على 37 بالمئة مقابل 36 بالمئة لرئيس الوزراء.

وفي المقابل، تقدم نتنياهو على ليبرمان بـ35 بالمئة مقابل 27 بالمئة، لكن الفارق بينهما تقلص إلى 8 نقاط بعدما بلغ 17 نقطة في الاستطلاع السابق.

وقالت القناة إن نحو 8 بالمئة من المستطلعة آراؤهم لم يحسموا بعد لمن سيصوتون في الانتخابات المقبلة.

ويرأس نتنياهو الحكومة الحالية منذ أواخر ديسمبر 2022، في ائتلاف يوصف بأنه الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.